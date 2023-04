Inaugura giovedì 20 aprile presso gli spazi di Dosaggio Zero di Casale Marittimo, Giro di Schiaffi, la nuova personale dell’artista Stefano Picarazzi. Una serie di 9 opere, concepite nei primi anni ’00, caratterizzate dal sapiente uso della tecnica pittorica del dripping, con vivaci macchie di colore che si susseguono in una stratificazione dinamica e vibrante.



Presso gli spazi di Dosaggio Zero, saranno esposte due particolari varianti pittoriche del Giro di Schiaffi: i Perlage e i Tondi Gramizzola.



Il Giro di Schiaffi - Perlage è un recente esempio di dripping site specific, espressamente creato per la stagione ‘23 di Dosaggio Zero. Si tratta di un polittico di 4 tele di grandi dimensioni che vogliono omaggiare le tipiche bollicine dello champagne ed è dedicato ai due fondatori dell’enoteca di Casale Marittimo, Walter e Sting.



La collezione Giro di Schiaffi - Tondi Gramizzola, invece, è nata l’estate 2021 a Gramizzola, in alta Val Trebbia. Le opere

sono tutte dipinte su vecchi coperchi di barrique in legno, del diametro di 50 cm. La vivacità dei colori rappresenta la natura e l’estate in quella che, per Hemingway, è la Valle più bella del mondo. Due delle opere di questa serie sono state selezionate per diventare le etichette de il Tempo delle Bolle Brut e Rosato Brut, due nuovi Spumanti di Qualità Superiore che la nota cantina bolgherese Giorgio Meletti Cavallari lancerà nel corso dell’anno.



Nel corso degli anni Giro di Schiaffi si è arricchita di numerose varianti, nate utilizzando infinite nuance di colori drippate su materie e supporti, con l’obiettivo di governare e replicare forme di schizzi sempre più particolari.



Gallery



“Ideale fil rouge di tutte le opere esposte sono gli strati di colore letteralmente tirati sulla tela attraverso diversi pennelli, fino a creare una vera e propria costellazione di schizzi dinamici. Queste opere basano la loro estetica sulla gestualità, sull’atto liberatorio di creare lasciandosi trasportare dalle sensazioni del momento. Sono estremamente orgoglioso di tornare a esporre le mie opere negli spazi di Dosaggio Zero, per cui ho creato un polittico su misura di grandi dimensioni. Un omaggio all’accoglienza e al calore che Casale Marittimo mi ha trasmesso in questi ultimi anni” - ha dichiarato l’artista Stefano Picarazzi.