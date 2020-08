'Giro gioco': visita guidata interattiva per bambini

Visita guidata interattiva per grandi e bambini In collaborazione con La Città del Sole.

Giochi e indovinelli si alternano alla normale visita guidata Una visita guidata gioco per adulti e bambini. Il gruppo verrà diviso in squadre: chi per primo riuscirà a risolvere i quesiti? Cosa raccontano i pannelli in bronzo alla base della statua di Garibaldi? Perché i pisani chiamano piazza Chiara Gambacorti ‘piazza la pera’? … Prima di cominciare la visita guidata verranno forniti i quesiti a ciascun gruppo.

La guida alternerà la normale visita guidata alle risposte dei partecipanti che dovranno acuire lo sguardo, cercare i dettagli, OSSERVARE. Quale sarà il premio finale?

Quando: Sabato 26 settembre ore 17.00

Quanto: € 10,00 per bambino (adulti che accompagnano gratuiti)

Dove: La Città del Sole, via San Francesco 54, Pisa

Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com