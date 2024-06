Giro giro mondo. Ottocento, un secolo lungo e interconnesso. Convegno internazionale alla Domus Mazziniana

Venerdì 14, a partire dalle 14.00, e sabato 15 giugno la Domus Mazziniana ospiterà un convegno internazionale sull’Ottocento, organizzato dai Dipartimenti di Civiltà e Forme del Sapere e di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, dal Comitato pisano per la Storia del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni e dalla stessa Domus Mazziniana e sostenuto dall’Università di Pisa e dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Roma.

Studiose e studiosi provenienti da tutta Europa si confronteranno per due giorni sul rapporto tra dimensione nazionale e globale che caratterizza il XIX secolo.

Se l’Ottocento è per definizione il secolo dello “Stato nazionale” tuttavia è proprio nel corso del XIX secolo che si viene a strutturare quella interconnessione tra le varie parti del pianeta che caratterizza ancora oggi le dinamiche economiche, politiche e culturali.

Ad aprire il convegno sarà Quentin Deluermoz – professore di Storia contemporanaea all’Université Paris Cité, e tra i maggiori studiosi europei di storia dell’Ottocento.



Per informazioni e contatti: eventi@domusmazziniana.it – tel. 05024174