'Il giro della piazza': il Circo in sella arriva al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Domenica 6 marzo arriva in sella ad una bici lo spettacolo per famiglie “Il giro della piazza” di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri, con la regia di Mario Gumina. Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito. Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente, ma soprattutto... in bicicletta.

BIGLIETTI:

PREVENDITA: https://www. ciaotickets.com/big.../il- giro-della-piazza-pisa

BIGLIETTERIA APERTA: dalle 16.15 di domenica 6 marzo 2022

INFORMAZIONI: Contattare il numero 392.3233535 oppure visitare il sito web www. teatronuovopisabinariovivo.it

NORME ANTI-COVID: Per accedere è necessario essere muniti di Super Green pass e della mascherina FFP2.