Girovagando per Pisa

Pisa, per gli amanti della storia e dell'arte, può essere considerata un museo a cielo aperto, che Gianmarco Cinini, guida turistica abilitata sul territorio di Pisa e Provincia, avrà il piacere di descrivervi sabato 29 e domenica 30 maggio.



La prima parte del tour si concentrerà sull’illustrazione di Pisa dal Secondo Dopoguerra ad oggi, attraversando la zona a Sud dell’Arno, ampiamente ristrutturata dopo il conflitto mondiale. In seguito, il Ponte di Mezzo collegherà alla parte Nord, ove si innalzano le bellezze artistiche testimonianti il glorioso passato di questa città.



I partecipanti percorreranno vie in cui nei secoli passati, come ai giorni nostri, si svolgevano le attività artigianali e mercantili dei Pisani, scopriranno uno dei più alti esempi di pianificazione urbanistica e di architettura edilizia che ci ha lasciato in eredità il Rinascimento mostrando Piazza dei Cavalieri, in cui rimbomba ancora l’eco della potenza dei Medici.

Via Santa Maria condurrà, allo stesso modo che conduceva migliaia di pellegrini nel Medioevo, in Piazza dei Miracoli, dove avrà termine l' esplorazione.



Il tour è raccomandato a coloro che hanno già visitato Piazza dei Miracoli e desiderano esplorare in lungo e in largo Pisa.



La durata del tour è 1 ora e 15 minuti, il costo è 15 euro a persona, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni. Per orari e prenotazioni contattate Gianmarco 3468452439

