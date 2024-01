Gita in bici a Livorno per i disegni di Leonardo

Il prossimo appuntamento con le gite in bicicletta di FIAB Pisa è per domenica 21 gennaio con una visita al Museo della Città di Livorno, dove sono esposti numerosi disegni autografi di Leonardo da Vinci tratti dal Codice atlantico e dal Codice sul volo degli uccelli.



Il ritrovo è per le 8.45 in largo Uliano Martini, l’arrivo al Museo è previsto per le 11.30, dopo aver percorso la ciclopista del Trammino e la ciclovia Tirrenica fino a Calambrone. La lunghezza totale del percorso è di 27 km, totalmente pianeggianti. Alla mostra 'Leonardo Da Vinci. Bellezza e invenzione' si potranno ammirare anche disegni e dipinti che testimoniano la ricezione e diffusione dei temi leonardeschi.

Se verrà raggiunto il numero di 15 partecipanti il costo d’ingresso sarà di 1 euro, mentre la visita guidata per massimo 25 persone sarà di 75 euro da dividere. Il pranzo è libero o presso il ristorante/caffè del museo (è possibile consultare il menù sul sito www.bottinifusion.com).

Per partecipare è necessario essere tesserati FIAB per il 2024 e compilare il modulo d’iscrizione all’indirizzo www.fiabpisa.it/leonardo.htm entro sabato 20 alle ore 12.00. Sarà possibile tesserarsi prima della partenza.

È necessario presentarsi con bici funzionante e in buone condizioni, possibilmente muniti di camera d’aria di scorta e kit di riparazione. Il rientro a Pisa avverrà in treno nel primo pomeriggio.



Per info: Elisa 3478269433, elisa@fiabpisa.it; Silvia 3474191017, silvia@fiabpisa.it