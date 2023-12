Gita a Marina di Vecchiano

Per l'ultima gita in bicicletta dell'anno, domenica 17 dicembre, Fiab Pisa ha scelto una destinazione classica, la spiaggia di Marina di Vecchiano. La partenza sarà alle 9 dal parcheggio del supermercato Pam in viale delle Cascine: da lì si percorrerà il viale e si attraverserà il Parco di San Rossore per uscire dal cancello del Marmo e raggiungere Migliarino e poi il mare. E' prevista una pausa caffè intermedia e poi la sosta pranzo, al sacco o presso l'Osteria del Parco a Marina di Vecchiano. Il rientro a Pisa sarà dalle 14.30.

E' necessario presentarsi alla partenza con una bici in buono stato, camera d’aria di scorta o kit di riparazione. La partecipazione alla gita e? aperta a tutti; per i non tesserati Fiab e? previsto il pagamento della quota assicurativa di 2€ al momento della partenza. I bambini possono partecipare con bici non inferiore al 20''.



Per info: Concetta, 3286926679; Chiara, 3201117655; Mattia, 3458583736.