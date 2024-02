Gita culturale a Volterra del Centro polivalente San Zeno di Pisa

Il Centro Polivalente San Zeno organizza per il giorno sabato 9 marzo una gita culturale alla scoperta di Volterra e del Teatro del Silenzio. La partenza in autobus da Pisa è prevista per le 9:00 e prevede nella mattina una breve passeggiata attraverso le pittoresche strade di Volterra, città rinomata per la sua ricca storia etrusca, romana e medievale. Dopo il pranzo al ristorante il viaggio prosegue con una visita al celebre Teatro del Silenzio di Lajatico, un luogo magico e suggestivo che ogni anno ospita spettacoli di grande livello nel cuore delle colline toscane.



Il costo di 25€ a persona comprende anche il viaggio e il pranzo; è necessaria inoltre la tessera UISP 2024.

Per informazioni dettagliate e prenotazioni, contattare il Centro Polivalente San Zeno ai seguenti recapiti:

telefono: 050/7846982

Email: centrosanzenouisp@gmail.com