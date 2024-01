In occasione del Carnevale i musei del Sistema Museale di Ateneo vi aspettano per festeggiare il periodo dell’anno più colorato tra divertimento, arte, natura e scienza.



La Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium a Carnevale organizza:



Giù la maschera! Carnevale in Gipsoteca

Martedì 13 febbraio 2023, ore 15:30-17:00

Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni



Laboratorio creativo tra maschere mitiche e storie dall’antica Grecia in collaborazione con il laboratorio MARSIA del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere



Prenotazione obbligatoria a: educazione.gipsoteca@sma.unipi.it

Costo: 6€ a bambino



Per maggiori informazioni: tel. 050 2211276 – 050 2211279; email educazione.gipsoteca@sma.unipi.it