Incaricato dalla madre di vendere al mercato una tela preziosa fatta a mano, Giufà si allontana da casa imbattendosi in curiosi personaggi che segneranno la sua incredibile avventura: animali che predicono il futuro, donne ammalianti, marinai arrivati da molto lontano.

Con stoltezza e ingegno il nostro eroe affronta un viaggio burrascoso attraverso terre lontane.

Ha un'enorme capacità di adattarsi alla situazione del momento, una specie di lupo omega, capace di disinnescare le tensioni e di appianare i conflitti, invitando i contendenti al gioco, insomma un pacificatore nato. Giufà essendosi ben radicato in molte delle tradizioni popolari mediterranee, può essere considerato un ponte di unione tra diverse civiltà.

E' un viaggiatore, un figlio di diversi popoli, una maschera multietnica che arriva dal mare. Il nostro racconto si riallaccia alla tradizione popolare, dove i personaggi, attraverso un lungo viaggio, non privo di ostacoli e imprevisti da superare con abilità e spirito di abnegazione, cercano di dare un senso alla loro esistenza.



📢BIGLIETTERIA ONLINE

https://www.ciaotickets.com/location/teatro-nuovo-pisa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...