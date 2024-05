Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con l'emozionante esibizione de "Il violino segreto", che ha visto protagonisti il violinista Ladislau Pietru Horvath e la giovane attrice Costanza Mascilli Migliorini, ha preso ufficialmente il via la Rassegna Giugno Musicale Volterrano. Questo cartellone, che celebra la grande tradizione della musica classica, prevede quattro imperdibili appuntamenti dedicati ai più grandi compositori tra cui Bach, Scarlatti, Puccini, Verdi, Brahms. Il concerto dello scorso giugno ha rappresentato un’eccezionale fusione armoniosa tra la forza espressiva del violino di Horvath e la misurata e raffinata interpretazione narrativa di Migliorini. Traviata, Aida, Manon Lescaut, Boheme, Turandot solo alcune delle opere a cui il violino di Horvath ha dato vita e di cui Costanza Mascilli Migliorini ha interpretato le protagoniste femminili con testi inediti e brani tratti dai libretti originali, offrendo al pubblico una prospettiva sulle emozioni e le storie di questi personaggi iconici. Musica e parole in piena connessione emotiva. La Rassegna continua con un calendario di altri tre concerti. Il secondo appuntamento - venerdì 31 maggio, ore 21 - della Rassegna Giugno Musicale Volterrano vedrà protagonisti i giovani e promettenti musicisti dell’Accademia di Musica “Stefano Strata” di Pisa. La serata si aprirà con l’esibizione del pianista Edoardo Mancini, che ci condurrà attraverso un viaggio musicale tra le opere di Scarlatti, Brahms e Chopin. Successivamente, il palco del Teatro Persio Flacco accoglierà il duo pianistico formato da Silvia Mannari e Emma Bonaguidi con una selezione di brani di Brahms, Grieg e Weill. Questa serata rappresenta un’occasione unica per scoprire e sostenere i giovani talenti della scena musicale italiana, in un contesto che valorizza l’eccellenza artistica e la passione per la musica classica. Per acquistare il biglietto per l'appuntamento del 31 maggio: I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Persio Flacco e online su circuito Oooh.Events. Vi aspettiamo per condividere insieme questa meravigliosa esperienza musicale e per celebrare la grande tradizione dei compositori classici attraverso l’interpretazione dei giovani virtuosi della musica. La Rassegna continuerà mercoledì 5 giugno, ore 21 con Chiara Festa e Gabriele Lanini, Tuscan Guitar Duo (musiche di Granados, Rodrigo e Albéniz) e con Gianluca Piretti al pianoforte (musiche di Scarlatti, Bach, Purcell, Haydn, Schumann). Ultimo appuntamento del Giugno Musicale Volterrano, venerdì 28 giugno ore 21 con il Concerto di Musica da camera per duo Viola e Pianoforte che vedrà sul palco del Persio Flacco Lorenzo Corti (Viola) e Federico Rovini (Pianoforte). Musiche di Rota e Schumann. Per restare sempre aggiornate seguite i canali social, Instagram e Facebook del Teatro Persio Flacco di Volterra.