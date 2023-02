Giulia Pratelli in concerto

In concerto da VIVO! la cantautrice toscana Giulia Pratelli.

Giulia ha più volte attirato l’attenzione di grandi artisti quali Fiorello, Marco Masini, Enrico Ruggeri e Grazia Di Michele. Dopo numerosissime collaborazioni su scala nazionale, il 13 gennaio 2017 esce il singolo Dall'altra parte delle cose, primo brano che preannuncia il nuovo lavoro in studio. Il 12 maggio 2017 esce l'album TUTTO BENE, sotto la direzione artistica di Zibba.



Giulia vince il primo premio per la sezione “testo canzone” al Premio InediTO Colline di Torino 2018 con il brano Come stai, e con la stessa canzone vince il premio “miglior testo” al Premio Città di Anacapri Bruno Lauzi 2018.



Il 22 novembre 2021 pubblica il brano Qualcuno che ti vuole bene, scritto e cantato insieme a Bianco. Il singolo anticipa l’uscita del disco Nel mio stomaco (Blackcandy Produzioni), uscito l’11 gennaio 2022, che vede rinnovarsi la collaborazione artistica con Zibba.