'Una nuova felicità. Riscoprire la poesia di Pascoli', presentazione del libro di Giuseppe Grattacaso

La Libreria Ghibellina organizza l'incontro con Giuseppe Grattacaso che presenta il suo volume 'Una nuova felicità. Riscoprire la poesia di Pascoli' (Treccani)

Dialogherà con l'autore Sara Moscardini

Coordinerà Matteo Pelliti



Pochi poeti evocano memorie di letture scolastiche quanto Giovanni Pascoli: X agosto, Il gelsomino notturno... Almeno due o tre versi sono rimasti scolpiti nel ricordo di ognuno di noi. Eppure l’immagine che in genere abbiamo di lui è piuttosto polverosa: decadente? Cupo? Sentimentale? Queste pagine sono un viaggio che ci porta a rileggere complessivamente la sua poesia e a evidenziarne la straordinaria capacità di innovazione, la potenza di uno sguardo che non è rivolto solo alle piccole cose domestiche ma anche ai segreti dell’universo, in una tensione conoscitiva che – per usare un verbo a lui caro – fa scintillare il mistero dell'essere vivi.