'A dieci anni dalla beatificazione di Giuseppe Toniolo', presentazione del libro di Domenico Sorrentino

C'è una piazza in città che è a lui dedicata, un istituto comprensivo e una scuola media, un pensionato universitario, un auditorium e anche due fondazioni, parliamo di Giuseppe Toniolo (1845-1918) trevigiano di nascita, ma che a Pisa arrivò poco più che trentenne come professore universitario e che qui rimase fino alla fine dei suoi giorni. Sociologo ed economista, Giuseppe Toniolo è unanimemente riconosciuto come il padre fondatore del pensiero sociale cattolico in Italia, e il volume Economia Umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica (Vita e Pensiero 2021) di Mons. Domenico Sorrentino - Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Foligno - costituisce uno tra i lavori più completi ed esaurienti tra quelli pubblicati negli ultimi anni sul Trevigiano. Ed è proprio questo carattere di completezza a costituire uno dei maggiori pregi del volume che oltre a rappresentare una base importante su cui impostare ulteriori ricerche, offre spunti rilevanti rispetto a numerosi problemi contemporanei sui quali si stenta a trovare soluzioni adeguate. Per questo motivo, a poco più di dieci anni dalla beatificazione di Toniolo, la Fondazione Opera Giuseppe Toniolo e la Fondazione di Studi Tonioliani organizzano insieme a Pisa un pomeriggio per presentarne i risultati.

L'8 giugno 2023 alle 15.30 si terrà dunque all'Auditorium Toniolo in piazza Arcivescovado un incontro aperto a tutta la cittadinanza. A condurre i lavori sarà Riccardo Saccenti dell'Università di Bergamo e numerosi saranno i contributi offerti alla riflessione di tutti: Romano Molesti (presidente Fondazione Studi Tonioliani) parlerà de Le prospettive del pensiero di Toniolo, Giuseppe Notarstefano (presidente Azione Cattolica Italiana) di Toniolo e le organizzazioni cattoliche, Luigino Bruni (economista) Toniolo e la sostenibilità, Antonella Occhino (preside della facoltà di Economia Università del Sacro Cuore Milano) Toniolo e il mondo accademico, Giovanni Padroni (già ordinario di Organizzazione aziendale dell'Ateneo pisano) Toniolo e la cultura cattolica, Benedetto Delle Site (coordinatore giovani UCID), Toniolo e l'impresa e Stefano Zamagni (economista) L'attualità di Giuseppe Toniolo. Introdurranno i lavori il saluto dell'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e Andrea Maestrelli, presidente dell'Opera Giuseppe Toniolo.

Per partecipare è consigliata l'iscrizione inviando una mail a segreteria@fondazioneoperatoniolo.it

Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming sul profilo youtube “Radio Incontro Pisa”.