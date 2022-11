Un pomeriggio dedicato a Giuseppe Toniolo e Pisa con il libro di Alberto Guasco

La Fondazione Opera Giuseppe Toniolo dedica un pomeriggio di riflessione al libro di Alberto Guasco, 'Giuseppe Toniolo e Pisa (1879 -1918). Percorso di lettura', Pacini Editore 2022, che ricostruisce il rapporto dell’illustre economista e sociologo con la città. L’appuntamento è per venerdì 18 novembre all’Auditorium dell’Opera della Primaziale G. Toniolo in Piazza Arcivescovado. C'è una piazza in città che è a lui dedicata, un istituto comprensivo e una scuola media, un pensionato universitario e un auditorium e anche due Fondazioni: parliamo di Giuseppe Toniolo (1845-1918) trevigiano di nascita, ma che a Pisa arrivò poco più che trentenne come professore universitario e che qui rimase fino alla fine dei suoi giorni. È considerato il padre del movimento cattolico e da pochi mesi un libro (Alberto Guasco, Giuseppe Toniolo e Pisa (1879 -1918). Percorso di lettura, Pacini Editore 2022) ha finalmente indagato il rapporto fra l’illustre economista e sociologo e la nostra città, dove visse e insegnò per più di metà della sua vita. Il volume ha da poco ricevuto il Premio Giuseppe Toniolo 2022 per la sezione “Pensiero” a Pieve di Soligo (TV). Oltre al Presidente della Fondazione Opera G. Toniolo Andrea Maestrelli, interverranno anche Martina Pignatti, direttrice programmi di “Un ponte per”, con un intervento su Rileggere Toniolo, dalla vigilia della Prima guerra mondiale alle avvisaglie della terza; Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore, docente all’Istituto Universitario Sophia, 'Cosa direbbe Toniolo a proposito di sussidiarietà e giustizia sociale nell’epoca della rivoluzione digitale?' Ernesto Preziosi, Istituto Toniolo Milano che parlerà de L‘esperienza laicale di Giuseppe Toniolo. Concluderanno infine l’autore del premiato volume su Toniolo, Alberto Guasco, ricercatore CNR-Isem di Milano e l’Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. L’incontro sarà condotto e moderato dalla giornalista e storica Cristina Sagliocco e trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Incontro Pisa.