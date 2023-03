Giustiauto, porte aperte per provare la nuova Jeep Avenger

Da Giustiauto, concessionaria Jeep di Pisa e provincia, è arrivata la nuova Jeep Avenger, vincitrice del prestigioso premio automotive Car of the Year 2023. Jeep® Avenger inaugura un nuovo capitolo nella storia del brand: moderno e compatto, l’ultimo SUV nato in casa Jeep è disponibile 100% elettrico o con motorizzazione turbo benzina, combina il DNA Jeep® con tecnologia all'avanguardia e offre un design interno versatile e spazioso, ideale per le avventure quotidiane. Sabato 25 e domenica 26 marzo la concessionaria Giustiauto sarà aperta mattina e pomeriggio per far toccare con mano a tutti il nuovo gioiello del brand Jeep e finalmente provarlo su strada.

Info

Per effettuare il test drive di Jeep Avenger a Pisa, gli interessati potranno prenotarsi direttamente sul sito www.giustiauto.com, info 050701782.