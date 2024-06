Da Giustiauto primo 'Porte Aperte' per la Nuova Lancia Ypsilon

Da Giustiauto tutto è pronto per il primo 'Porte Aperte' dedicato alla Nuova Ypsilon, che si svolgerà nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno pomeriggio. Sarà possibile testare su strada il nuovo modello del brand Lancia. Presso Giustiauto, concessionaria per tutta la Provincia, sarà l’occasione per vedere anche il nuovo concetto di showroom denominato 'Casa Lancia', caratterizzato dalla nuova corporate identity, capace di offrire ai clienti un’esperienza fatta di bellezza, design e italianità, proprio come all’interno di un’elegante abitazione.

Nuova Ypsilon, si posiziona al centro del mercato, nel cuore del segmento B. E’ una city car intelligente che emerge nel contesto urbano per semplicità di guida e manovrabilità: agile in città, ma anche molto divertente fra le curve della collina. La gamma è composta da tre versioni per tre diversi clienti: Nuova Lancia Ypsilon, elegante e dedicata ai clienti più giovani; Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; e la Nuova Lancia YPSILON edizione Cassina, per coloro che in auto si vogliono sentire come a casa. Tutte e tre le versioni di Nuova Lancia Ypsilon sono disponibili con motorizzazione sia ibrida che 100% elettrica. In particolare, la versione ibrida è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 L da 100 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri, che abbina il massimo dell’efficienza alla massima affidabilità, garantendo un’esperienza di guida estremamente fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica.

Il modello beneficia degli incentivi statali rottamazione fino a 3mila euro, salvo esaurimento fondi. Per prenotare modello e appuntamenti presso Giustiauto è possibile registrarsi al link dedicato.