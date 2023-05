Gli agrunmi a raggi x - Cultura scienza e solidarietà

Giovedì 18 maggio 2023, alle ore 18:00, Jules Verne NGO, un'associazione giovanile toscana che ha come scopo quello di promuovere la Cultura scientifica, in particolar modo la Data Science, organizza un webinar, su Scienza, stile di vita sano e solidarietà.



L’incontro, moderato dal giornalista Andrea Pannocchia, avrà per titolo GLI AGRUNMI A RAGGI X - CULTURA SCIENZA E SOLIDARIETA’ e verrà trasmesso in diretta sulle pagine FB di Jules Verne e di Noi per Voi OdV, un’associazione di genitori che sostiene le famiglie dei giovani pazienti affetti da malattie tumorali.



L’incontro, infatti, richiama l’omonimo volume GLI AGRUMI A RAGGI X, realizzato a cura di Giulio Clementi, Donatella Lippi, Jacopo Nori, ed edito da Polistampa Edizioni.



Un volume collettaneo che propone un viaggio davvero multisensoriale nel mondo degli agrumi, di cui ripercorre la storia, le tipologie, le modalità di coltivazione, l'uso in medicina e in profumeria, ricostruendone la presenza nel mito e nella letteratura, nell'arte e nella gastronomia. Il risultato è un volume scientificamente solido, ma ampiamente fruibile e generosamente illustrato, da cui si sprigiona il profumo fragrante delle zagare. È un'opera evocativa, che unisce competenze diverse, con un duplice scopo: da una parte, sostiene e dà voce a un'Associazione che svolge un'attività meritoria, dall'altra offre un quadro ricco e articolato degli Agrumi, avvicinando idealmente l'Estremo Oriente alla cultura del mondo classico e al paesaggio più autentico, storicamente identificato dei Paesi mediterranei.

Il senso del webinar è proprio quello di illustrare un esempio di felice connubio fra cultura, scienza e solidarietà.



Interverranno come relatori il Presidente di Jules Verne Alessandro Gaeta, il Presidente di Noi per Voi Sergio Aglietti e il dottor Jacopo Nori, Radiologo della AOU di Careggi, a Firenze, e co-curatore del volume.





Gallery

julesvernengo@gmail.com