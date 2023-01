'Gli altri. Indagine sui nuovissimi mostri" alla Città del Teatro di Cascina

Sabato 28 gennaio alle ore 21.00 alla Città del Teatro sarà in scena il nuovo lavoro della compagnia Kepler-452 'Gli Altri. Indagine sui nuovissimi mostri'.



Noi creiamo la nostra identità a partire dal confronto con gli altri.

Ma chi sono 'gli altri'? Sono tutti coloro che non sono 'io', tutti gli individui con cui possiamo entrare in contatto nella nostra quotidianità. Anche tramite i media.

Sì perché è sui social che oggi avviene il maggiore scambio tra le persone: la piazza del paese si è spostata sul web diventando “piazza virtuale” in cui ognuno è libero di esprimersi, spesso senza controllo.

Dalla ricerca degli hater, gli urlatori di odio parte il nuovo lavoro dei Kepler-452 diretto e interpretato da Nicola Borghesi e scritto a quattro mani con Riccardo Tabilio,



«Talvolta usciamo da teatro (o dal cinema, da un’assemblea, dalla lettura di un articolo di giornale o di un libro) appagati ma con la sgradevole sensazione di trovarci in una riserva indiana: qua siamo tutti d’accordo, mentre là fuori il cosiddetto «paese reale» non ci assomiglia neanche un po’.

Chi sono gli Altri?

Dedichiamo molte energie a raccontare quella che ci pare una verità evidente: che coloro che tipicamente sono percepiti come altri (stranieri, senzatetto, persone LGBT+…) non devono essere considerati una minaccia. E che collocare le diversità in facili categorie è tossico e pericoloso.

Nel frattempo, tuttavia, va consolidandosi intorno a noi un’altra specie di Altri.

La parola con cui ci siamo abituati a chiamarli ha il sapore di un mestiere: gli Hater. Odiatori di professione. Tutti li abbiamo presenti, anche se forse non fanno parte della nostra bolla. I loro profili hanno un aspetto straniante: persone comuni che, tra foto di vacanze e di animali, alimentano roghi virtuali. Chi sono, dunque questi altri Altri?»



L’indagine sui nuovissimi Mostri dei Kepler-452 si propone di contattarli e di tentare un dialogo all’apparenza impossibile. Un reportage teatrale presenta quest’impresa e i suoi esiti, per spingere oltre il giusto sgomento: là dove anche la follia del razzismo e del fascismo possono essere ascoltate, col coraggio del confronto e senza rinunciare alle proprie idee.



Biglietti: Posto poltrona da 14 a 18€ +d.p.



Prevendita presso il teatro lun-ven 10 - 14, merc 10 - 14 e 17 - 19, sab 10 – 13

online su ticketone

nei punti vendita Box Office Toscana elenco su boxofficetoscana.it

La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 20.00



biglietteria@lacittadelteatro.it