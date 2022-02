Gli anni pisani di Galileo

VISITA GUIDATA NEI LUOGHI DI GALILEO A PISA

Sabato 19 e domenica 20 febbraio



Il 15 febbraio del 1564 nasceva Galileo Galilei, un pisano destinato a rivoluzionare la cultura dell'epoca, un personaggio scomodo e pericoloso, che

La sua grande eredità è ora patrimonio mondiale, Galileo è il padre della scienza moderna.

L'itinerario inizia all'ombra della casa natale di Galileo, e prosegue poi per vicoli e viuzze della riva destra del fiume, passando per tutti i luoghi dove Galileo visse e lavorò. I partecipanti arriveranno così al Duomo che, nel caso di Galileo, è stato il vero laboratorio per i suoi primi esperimenti.

Punto d'incontro : Casa Ammannati, Via Giusti 24

QUANDO

sabato 19/02 h 15:00

domenica 20/02 h 11:00

COSTO della visita guidata: 10 euro adulti, gratis bambini fino ai 10 anni.



Le prenotazioni dovranno pervenire entro le h 13.00 di sabato 19 febbraio a mezzo email al seguente indirizzo:

cervellid@gmail.com specificando il numero dei partecipanti, nome e telefono di un referente.

Per dettagli cell 349 4954787

La partenza del tour è assicurata solo al raggiungimento del numero minimo di 8 persone.

Il gruppo avrà un massimo di 15 partecipanti.



In ottemperanza al DL 23 luglio 2021, n. 105, dal 6 agosto 2021 l’ingresso a musei e luoghi della cultura è subordinato alla Certificazione verde Covid-19