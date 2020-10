Domenica 11, per l’ormai tradizionale apertura straordinaria della seconda festività di ottobre di Archivi e Biblioteche statali, l’Archivio di Stato di Pisa organizza dalle ore 9,00 alle 13,00 un’apertura speciale della propria sala studio a un contingente di studiosi, poiché le norme anti-Covid limitano ancora il libero accesso agli utenti permanenti, e inoltre e per tutti i cittadini un’Esposizione con il titolo Gli 'Gli ori dell'archivio di stato', al fine di fare conoscere ai cittadini e agli appassionati le bellezze e le preziosità che hanno caratterizzato la lunga storia di Pisa conservate in Archivio di Stato.

Verranno perciò esposti documenti e oggetti preziosi in oro, bolle e codici miniati, provanze di nobiltà, nonché attinenti, come gli statuti dell’arte degli orefici e documenti curiosi come la ricetta settecentesca che insegna a fare l'inchiostro d'oro, etc..

Si ritiene che questi documenti siano tanto preziosi quanto chi li studia e li valorizza, e per questo si propone nella Domenica di Carta l’abbinamento apertura della sala studio ed esposizione documentaria, consapevoli che entrambi concorrono a formare il patrimonio dell'Archivio di Stato di Pisa.

Gallery