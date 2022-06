Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco prolungata fino al 25 giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Inaugurata durante Giorni di Tuono, la mostra di tavole originali "Non c'è pace per Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco" presso lo Studio Gennai in Via San Bernardo 6 a Pisa è stata prolungata fino a sabato 25 giugno. Si può visitare - e acquistare le tavole - tutti i giorni orario h17-19:30. Info: 3488243760 Maicol & Mirco sono gli autori de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco, una comica tragedia quotidiana che da Facebook si è evoluta nella cartacea Opera Omnia (attualmente di cinque volumi: ARGH, SOB, BAH, CRACK, NO!). Hanno dato una famiglia a Dio con il loro Il papà di Dio (2017) e deliziato i bambini con Palla Rossa e Palla Blu (2016) e Palla Rossa e Palla Blu rotolano ancora (2019), tutti libri pubblicati da BAO Publishing. Per Coconino Press - Fandango hanno realizzato il primo vero fumetto rosa del mondo: Hanchi Pinchi e Panchi (2009), Gli Arcanoidi (2018) e L’Arcanoide (2019), due “mostruosi” libri gemelli. Maicol & Mirco vi seguono anche a scuola, dentro Smemoranda. Insegnano all'Accademia di Belle Arti di Macerata e un loro autoritratto è nella Collezione di autoritratti de Gli Uffizi.