Alla scoperta degli stilemi del romanico pisano nelle chiese di Pisa all'interno della cinta muraria medievale

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 20 luglio alle ore 18.00 partirà il tour 'Gli stilemi del romanico pisano nelle Chiese di Pisa all'interno della cinta muraria medievale'.

Punto d'incontro: Piazza Duomo 7 presso Ufficio Turistico del Comune di Pisa.

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

La Cattedrale fondata nel 1064 e consacrata nel 1118 costituì il punto di riferimento per le altre Chiese della città: le arcate cieche a tutto sesto della facciata, separate da colonne con capitelli spesso di reimpiego, l’alternanza di marmi e calcari bianchi e scuri di provenienza diversa sono solo alcuni degli elementi che si riscontrano in altri edifici di architettura religiosa pisana.

Nel corso del tour saranno illustrati ai partecipanti partendo da Piazza del Duomo, gli stilemi del romanico pisano nelle Chiese di San Frediano, San Pierino in Vinculis, San Paolo all’Orto, nell’edificio iniziale della Chiesa di San Matteo e in San Nicola.

Il tour si concluderà sull’altra riva dell’Arno presso la Chieda di San Paolo a Ripadarno che presenta una facciata molto simile alla Cattedrale.