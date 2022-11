'Gli ultimi saranno ultimi' in scena al Teatro Rossini di Pontasserchio

Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, giovedì 24 novembre alle 21.15 al Teatro Rossini di Pontasserchio, andrà in scena lo spettacolo 'Gli ultimi saranno ultimi' di Massimiliano Bruno, regia di Gianfranco Pedullà con Gaia Nanni, musica dal vivo Gabriele Doria. Al termine dello spettacolo è previsto l’intervento della psicoterapeuta e psicologa Daniela Lucatti in rappresentanza di Casa della Donna Pisa e della direttrice artistica di Antitesi Teatro Circo, Martina Favilla.

Lo spettacolo fa parte della rassegna itinerante 'Teatro Necessario', giunta al suo sesto appuntamento, a cura dell’associazione Binario Vivo che per anni ha animato il Teatro Nuovo di Pisa, chiuso ora per lavori nella piazza della Stazione. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigente d’azienda piegata alle leggi di mercato, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia donna delle pulizie fissata con le canzonette e un bambino che sta per nascere, e se decidesse di venire al mondo proprio quella notte? Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di questa storia in un monologo esilarante e dissacrante. Un autentico capolavoro tragicomico, figlio dei nostri tempi, pronto a sorprendervi commossi e divertiti.

Gaia Nanni, candidata ai premi UBU 2013 come migliore attrice.Sul palco assieme a lei il musicista Gabriele Doria il cui talento cuce, sottolinea e amplifica tutta la struttura narrativa. Scritto da Massimiliano Bruno più volte candidato al David di Donatello, nel 2015 esce al cinema la versione cinematografica con un cast d’eccezione tra cui spiccano Cortellesi, Gassman e Bentivoglio. Gianfranco Pedullà, regista è specialista del teatro europeo del Novecento. Nel 1980 fonda e dirige la Compagnia Teatro popolare d’arte, che opera guidata da una forte attenzione ad un teatro 'popolare' di qualità, accessibile a tutti, un teatro ricco di tensioni contemporanee. Su queste basi la Compagnia ha ottenuto fin dal 1983 il riconoscimento ufficiale dal Ministero dei beni culturali e, dal 1987, dalla Regione Toscana. Biglietti: Intero 15 euro; ridotto 12 euro (convenzionati, soci Coop, universitari) Info e Prenotazioni: 392.3233535/3454245340; teatronuovo.binariovivo@gmail.com Stagione completa: www.teatronuovopisabinariovivo.it.