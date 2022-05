Teatro, circo ed Emergency per i diritti delle donne: continua la rassegna 'Arte&Libertà'

Penultimo appuntamento di Teatro e Circo per Arte&Libertà - Women’s Right, un momento di approfondimento e riflessione su diritti e libertà della donna in Italia e nel mondo. Ad andare in scena al Teatro RORO Rossini di Pontasserchio è lo spettacolo di Teatro Circo 'La Gonna Abitata' della Compagnia Le Mafalde. Dpo lo spettacolo interverrà il Gruppo Emergency Pisa sulla condizione femminile negli ospedali in Afghanistan. Ci sarà così la possibilità di informare sulle attività che vengono svolte nel territorio da Emergency, nonché dei problemi che una crisi umanitaria come quella in corso porta con sé.

Lo spettacolo

'La Gonna Abitata' è un viaggio in musica e danza nella complessità dell’io. Tre acrobate, una musicista ed una gonna, indumento simbolico e contenitore fisico, essere vivente, vulcano o varco dimensionale, abitano la scena in un susseguirsi di acrobazie fisiche e musicali declinate in situazioni surreali, poetiche, ironiche e grottesche. In questo spettacolo si dà vita ad un universo onirico dove la poesia si fonde col non-sense in una trama di pizzi e mutandoni. Un viaggio rapsodico che attraversa dimensioni quotidiane e surreali, dove i confini si fanno labili e gli opposti si sdoppiano, i corpi si scompongono e mondi paralleli convivono. La musica dal vivo e le acrobazie circensi dialogano in una danza al cui centro c'è la gonna. In scena il caso, la bellezza, la violenza, la poesia, lo smarrimento, il divertimento...in due parole, la vita.

La compagnia Le MaFalde si forma nel 2014 dopo anni di collaborazioni incrociate tra le varie componenti. Dopo aver partecipato in varie forme e formule ad eventi e festival - tra i quali ‘La luna nel Pozzo’ a Caorle e il ‘Cirk Fantastik’ di Firenze-, la compagnia fa il suodebutto ufficiale con la prima versione dello spettacolo nel maggio del 2015 al teatro Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2015 Le MaFalde vengono selezionate per il progetto di residenze artistiche dalla Cooperativa Industria Scenica di Milano.

Info teatrorossini@gmail.com. Per acquistare i biglietti: https://www.diyticket.it/ search