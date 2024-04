Gran Galà delle aziende storiche a Ponsacco

Giovedì 2 Maggio, alle ore 21,00 presso il Teatro Don Meliani a Ponsacco, si terrà il Gran Galà delle Aziende storiche ponsacchine: l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Direzione del Museo del legno, ha organizzato un evento di premiazione di tutte quelle aziende che contano almeno 50 anni di vita produttiva nel territorio di Ponsacco.

Si tratta di un evento di spicco per il Comune di Ponsacco, pensato per valorizzare il tessuto imprenditoriale storico del territorio e per ricordare le aziende che hanno fatto conoscere la nostra città anche oltre i confini regionali. Le aziende selezionate e premiate sono state segnalate dall’Amministrazione, trovate attraverso un’indagine a cura della Direzione del Museo del Legno e infine pervenute grazie alla Call pubblica, lanciata proprio per far sì che le aziende con i requisiti richiesti potessero candidarsi.

Durante l’evento saranno proiettati dei brevi video che presenteranno le aziende con i loro loghi, immagini e piccole curiosità. Il duo musicale “Fake Norwegians” con Gianni Capecchi e Francesco Marino suonerà dal vivo, intervallando gli spazi della premiazione a cura della Sindaca Francesca Brogi. L’ingresso è gratuito e la cittadinanza è invitata.