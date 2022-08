Crespina presenta il Gran galà lirico

Si preannuncia davvero come una magnifica serata dedicata ai capolavori della musica lirica e classica quella che si svolgerà venerdì 2 settembre a Crespina. Cinque grandi protagonisti della scena musicale internazionale proporranno i brani immortali del loro repertorio. Oltre al soprano Maria Luigia Borsi e al violinista Brad Repp, notissimi artisti divenuti ormai anima e motore di questa manifestazione si esibiranno: il celebre tenore Gianluca Terranova, noto al grande pubblico per la sua interpretazione televisiva di Enrico Caruso, Gabriele Viviani, baritono di caratura internazionale e il virtuosissimo pianista Robero Barrali. Per dare alla serata un po' di brio è stato chiamato a condurre il noto attore e comico Massimiliano Galligani. I tre straordinari cantanti si alterneranno e duetteranno proponendo un repertorio di arie tratte dai capolavori dei grandi della lirica, fra gli altri Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Franz Lèhar e Ruggero Leoncavallo. Grazie invece alla presenza di due straordinari musicisti quali Brad Repp e Roberto Barrali potremo vivere momenti belli ed emozionanti con le musiche immortali di Antonio Vivaldi e George Gershwin. Gli artisti, forti di un vastissimo repertorio, promettono altre sorprese. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti; info@communitylive.it.

I protagonisti

Maria Luigia Borsi, soprano protagonista di opere mozartiane, verdiane e pucciniane su importanti palcoscenici italiani, asiatici, europei e americani, è una raffinata interprete dal timbro inconfondibile. Ha avuto l’onore di essere protagonista, con Andrea Bocelli e con l’orchestra e il coro del Teatro alla Scala, del concerto inaugurale dell’Expo 2015 in Piazza del Duomo a Milano, trasmesso in mondovisione. E' apparsa in prestigiosi teatri come il Teatro La Fenice di Venezia, per la storica riapertura, nel ruolo di Violetta ne 'La Traviata' diretta da Lorin Maazel. Ha collaborato con altri celebri direttori d’orchestra, fra i quali Riccardo Muti e Zubin Mehta.

Gianluca Terranova, tenore noto al grande pubblico per l’interpretazione di Enrico Caruso nel Film 'Caruso - la voce dell’amore' di RAI Fiction che gli è valso il premio di miglior Attore Protagonista di Fiction dell’anno (record di ascolti con 6 milioni nel 2012), Terranova ha debuttato nel panorama internazionale operistico all’Arena di Verona con il 'Rigoletto', titolo che interpreterà poi al Teatro alla Scala di Milano e al Los Angeles Opera. Oltre ai titoli di repertorio che ha portato in tutto il mondo, come 'Lucia di Lammermoor', 'La Traviata' e 'La Boheme', debutta ne 'La damnation de Faust' di Berlioz, per la regia di Terry Gilliam nella produzione English National Opera, diretta da Roberto Abbado, 'La figlia del reggimento' di Donizetti e 'Puritani' di Bellini con AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica).

Terranova, romano classe 1970, canta così in tutti i teatri di opera italiani e in alcuni fra i più importanti europei a Berlino, Vienna, Amsterdam, Londra, Liegi, Madrid, Dusseldorf e in Asia a Tokyo, Seoul, Hong Kong, Shanghai, Xi’an, Shenzen. Star della Opera Australia dal 2012, anno in cui è Alfredo nella famosa prima edizione della Traviata di Sydney Open Air Festival, negli Usa canta anche a Dallas Opera e The Atlanta Opera. Incide per la Warner Classic e la Emi ed è in cartellone nella stagione 2022 alla Royal Opera House Covent Garden di Londra nella Madama Butterfly di Puccini.

Gabriele Viviani, baritono nato a Lucca, ha studiato fagotto e canto al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e successivamente canto con Graziano Polidori, che ne rimane il maestro. Ha vinto il Concorso Mozart del Teatro Lirico di Cagliari e successivamente ha interpretato Don Giovanni e Figaro (Le nozze di Figaro) con la compagnia. Ha cantato per i maggiori teatri d'opera, tra cui La Scala, Milano, Vienna State Opera, Paris Opéra, Teatro Real, Madrid, Liceu, Barcellona, Deutsche Oper Berlin, Teatro Regio, Torino, Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, Teatro Carlo Felice, Genova, Lyric Opera di Chicago, San Francisco Opera e al Festival de Radio France et Montpellier e Arena di Verona.

Brad Repp, violista americano dalla personalità poliedrica che, a seconda dell’umore, suona un prestigioso violino di Testore del 1736 e un violino di Ferdinando Galimberti del 1973, da violino solista ha calcato palcoscenici internazionali, ha accompagnato José Carreras, Andrea Bocelli, è conosciuto per le sua esecuzione de Le Quattro stagioni di Vivaldi. Componente del Duo Baldo (Festival di Salisburgo e sold out al Concert Hall di Pechino e al National Concert Hall di Taipei), è reduce da una fortunatissima tournée 2022 in USA con oltre 30 date.

Roberto Barrali, pianista, maestro collaboratore, direttore d'orchestra, ha al suo attivo un'intensa attività concertistica come Maestro Accompagnatore di cantanti lirici e solista, in Italia e all'estero; ha collaborato come pianista accompagnatore con importanti fondazioni teatrali ed enti lirici, esibendosi in prestigiose location. Ha accompagnato spesso il soprano Katia Ricciarelli ed è Maestro Accompagnatore al teatro NCPA di Pechino. Evento Organizzato da Associazione Modigliani. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per prenotazione: cell. 331 6113526 dal lunedì al sabato orario 9/13 - 15/20; info@communitylive.it.