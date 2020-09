Gran trekking del Moriglion di Penna

Il Moriglion di Penna, una piccola montagna con una vista da grande vetta!



Un'escursione varia sui promontori che circondano Santa Maria del Giudice, da dove partiremo per conquistare la vetta del Moriglion di Penna, passando per ambienti suggestivi come cipressete e vecchie cave abbandonate. Sul sentiero scopriremo incisioni rupestri, lasciate da abitanti antichi ed antichissimi del nostro territorio.



Moltissimi saranno i panorami e scorci che questa escursione ci regalerà: da angolazioni inusuali sui nostri monti pisani, a le nostre splendide Apuane e gli Appenini, fino alla costa ed il mare.





Ultima sorpresa...il misterioso eremo della Spelonca, con la sua voce della montagna.



Inizio/fine: Santa Maria del Giudice

12km

600m di dislivello



Impegno: Medio

Difficoltà: Una salita nella prima parte della giornata. Due brevi ma ripide salite dopo pranzo.



Inizio ore 10:30

Fine ore 17:00



Costo: 15 euro

Max 25 Persone - prenotazione obbligatoria



per info e prenotazioni:

federico@azimut-treks.com

333 5219968