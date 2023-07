'Granchi di battaglia', spettacolo di Fabio Max

Serata all'insegna del divertimento nella stagione di Voices in the Wind. Sabato 8 luglio, alle 21.15 in Via Ciurini a Marina di Pisa, si rinnova l'appuntamento con lo spettacolo gratuito. Questa volta sarà protagonista Fabio Max Granchi, attore comico che, in modo ironico ed esilarante, presenterà vari personaggi presenti nella nostra vita e nel nostro quotidiano. Il tutto sarà intermezzato dalla musica di Elena Peebes alla voce e dal sax di Fiorenza Messicani.