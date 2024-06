Venerdì 12 luglio alle ore 21.30 in Piazza dei Caduti a Cascina andrà in scena lo spettacolo comico: 'Credevo di essere solo' di e con Graziano Salvadori.



Uno spettacolo che parte dalle origini ripercorrendo le tappe più importanti del percorso professionale di Graziano Salvadori, una carriera iniziata da imitatore e proseguita da cabarettista.

Lo spettacolo prevede innumerevoli gag accompagnate da musica e talvolta canzoni interpretate dallo stesso artista.

L'opera sale piano piano, fino ad arrivare a quello che gli è più congeniale, giocare e prendere in giro la quotidianità, ricordando non solo gli anni belli, ma anche e soprattutto gli anni che lo hanno formato con le difficoltà derivanti dal rutilante mondo dello spettacolo. E' qui che l'artista dà il meglio di sé.



La predisposizione di Salvadori a trasformare ogni spettacolo in uno nuovo è la forza incessante che lo rende ben identificabile. Ogni spettatore viene travolto da una realtà che può sembrare romanzata, ma che, invece, è pura e vera, soprattutto che rispecchia tutti noi. Non risparmia niente e nessuno, dalla politica attuale, passando dai cantanti 'veri' ai trapper, dai giovani ai vecchi e via correndo da un argomento all'altro che viene 'rielaborato' in chiave comica coinvolgendo il pubblico.



Spettacolo a ingresso libero inserito nel ricco cartellone della rassegna 'Metti una sera a Cascina', organizzata dal Comune di Cascina con la collaborazione di Fondazione Sipario Toscana e Proloco di Cascina e grazie al sostegno di Sogefarm Farmacie Comunali di Cascina e Banca di Pescia e Cascina.