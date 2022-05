Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi parla di 'Leonardo, Raffaello e Dante nei centenari del primo ‘900'

In occasione della XIX edizione di Amico Museo – Aria di primavera nei musei toscani, iniziativa promossa dalla Regione Toscana, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi organizza la conferenza dello storico dell’arte Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi che parlerà della mostra Il Trittico del Centenario. Leonardo 1919 Raffaello 1920 Dante 1921, da lui curata con Roberto Antonelli e Virginia Lapenta e già allestita in Villa Farnesina a Roma.

La mostra, realizzata in collaborazione con Villa Farnesina-Accademia Nazionale dei Lincei, propone una rassegna sul gusto e l’estetica che hanno presieduto nel primo dopoguerra alle celebrazioni dei centenari di Leonardo (1919), Raffaello (1920) e Dante (1921).



Evento gratuito.





https://museodellagrafica.sma.unipi.it/