Torna la 'Guida romantica di Molina di Quosa': letture e musica in piazza

Dopo il fortunato esordio dello spettacolo 'Cazzotti' di e con Marco Azzurrini, Molina di Quosa rivivrà i suoi anni Sessanta con la riedizione dello spettacolo tratto da 'Molina di Quosa. Una guida romantica' scritto da Gabriele Santoni nel 2018 per Ets Edizioni. Sul palco ci saranno Simone Gabbriellini, detto 'il Brenda', il maestro Carlo Boccacci, Sara Della Croce e Angiolo Bernardi. Letture e musica, dunque, per il secondo evento dell'estate di Molina mon amour. Appuntamento a sabato 31 luglio alle 21.30 in piazza don Bertini (la piazza della chiesa) nel cuore del paese. Lo spettacolo è dedicato ad Alessandro Della Croce, "il Topino". Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 3791913131.