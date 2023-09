Organizzato da Contrappunto Associazione Musicale PISA

Sostegno di FONDAZIONE PISA

Ingresso libero



“GUITARES EN RÊVERIE”



Johann Sebastian Bach *

Preludio - Corale BWV 601 “Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn”

Preludio – Corale BWV 639 - “Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ”



Ferdinando Carulli

Le nid et la rose – L’inquietude

dalle “12 Romanze op. 333“



Leo Brouwer

Musica Incidental Campesina

(Preludio – Interludio – Danza – Final)



Toru Takemitsu

Bad boy



Ferdinando Carulli

Le bon pasteur – La petite Mendiante

dalle “12 Romanze op. 333“



Nuccio D’Angelo

Mirrors



Claude Debussy*

Clair de Lune dalla “Suite bergamasque”



Ferdinando Carulli

Les trois ages du troubadour - Le petit doigt

dalle “12 Romanze op. 333“



Girolamo Deraco °

Cèlia



J. Lennon/P. McCartney/L. Brouwer

She’s leaving home - The fool on the hill – Penny Lane

* Trascrizione del Duo Atzori-Brunini ° dedicato al Duo Atzori-Brunini





Il Duo chitarristico Atzori-Brunini nasce nel 2012 dall’amicizia e dalla stima reciproca che unisce i due musicisti entrambi brillantemente diplomati sotto la guida del M° Nuccio D’Angelo all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Mascagni” di Livorno. Il duo ha tenuto concerti in molte città italiane e all’estero suonando per importanti festival ed associazioni musicali quali Amici della Musica di Trapani, Festival Rebus – Sala piccola del Teatro Dal Verme di Milano, Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, Festival di Bellagio e del Lago di Como, Festival 5 giornate – Milano,Amici della Musica di Oleggio (No), SoundScape Festival di Maccagno (Va), XV Festival Internazionale di Chitarra “Onde Sonore” di Bortigiadas (OT), “Musica & Musiche” di Seveso (Mb), Associazione Cluster – Lucca, III rassegna “Sentieri Chitarristici” di Prato, III Festival Internazionale della Chitarra di Calcinaia (Pi), “Erre Pomeriggi” di Torino, Amici dell’opera di Pistoia, “Autunno Musicale” di Cosenza, “ArmoniEstate” – Provincia di Taranto, “Interpretando Suoni e luoghi” – Provincia di Varese, I concerti del Tempietto – Roma, Turku Guitar Society (Finlandia). Interessati ai nuovi linguaggi musicali, i due musicisti, collaborano attivamente con importanti compositori contemporanei quali Girolamo Deraco, Umberto Bombardelli, Fabrizio Festa, Rossella Spinosa, Saverio Rapezzi, Marco Simoni ed Eduardo Caballero. Nel settembre 2017 hanno eseguito in prima assoluta "Æssenza" per due chitarre ed orchestra d'archi del compositore Girolamo Deraco a loro dedicato con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo sotto la direzione del M° Nikolay Lalov.



Nelgennaio 2021 sono stati ospiti della trasmissione “Piazza Verdi” su Rai – Radio 3 che ha trasmesso alcuneregistrazioni tratte dal loro album “Mirrors”.