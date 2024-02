Il violinista turco Sensoy a Villa Poschi per il Festival Fanny Mendelssohn

Hakan Sensoy, violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale, sarà protagonista del concerto che si terrà giovedì 29 febbraio alle ore 21 a Villa Poschi, a Pugnano, nell’ambito del Festival Internazionale Fanny Mendelssohn. Il festival, che gode del patrocinio di Regione Toscana, provincia di Pisa, dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina e che è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Fondazione Pisa e di Unicoop Firenze, dopo l’inaugurazione al teatro Rossini si sposta in una delle splendide ville del Lungomonte pisano, dimore che i proprietari aprono al pubblico senza alcun onere per la collettività.



L'artista

La carriera di Sensoy inizia al Conservatorio di Istanbul, ove segue il 'Programma speciale accelerato di violino per giovani prodigi'. Successivamente si perfeziona con T. Williams al London Royal College of Music, col violinista e pedagogo russo V. Pikisen e infine con A. Erduran, celebre artista turco. A soli 16 anni inizia gli studi per Direzione d’Orchestra e contestualmente viene nominato 'Miglior artista dell’anno' dalla Filarmonica di Istanbul. Lo stesso anno riceve il premio più importante della Technical University di Istanbul, assegnato solo quattro volte in 240 anni di storia dell’istituto. Dopo la sua prima esperienza solista all’età di 13 anni ha tenuto numerosi concerti come solista e come direttore d’orchestra in prestigiose sale da concerto (New York Carnegie Hall, Lincoln Center - Paris Louvre Auditorium, Prag Smetana & Dvorak Hall, Wien Musikverein, Milano Sala Verdi) e vanta una carriera che lo ha portato ad esibirsi in Italia, Francia, Bulgaria, USA, Romania, Lituania, Inghilterra, Azerbaijan, Estonia, Svezia, Venezuela, Messico, Repubblica Ceca, Cipro e Turchia. Ha diretto e suonato le prime mondiali di diverse opere scritte da compositori contemporanei. Numerose le riprese in programmi radiofonici e televisivi di tutto il mondo e le sue performances, sia come violinista sia come direttore, sono state registrate da Kalan Music e da AFM Records. Ha inoltre conseguito il dottorato di musica alla Technical University di Istanbul, ove attualmente è docente di violino.



Per il pubblico della Associazione Fanny Mendelssohn Sensoy presenterà un programma vario ed interessante, da Bach al Novecento, comprendente anche una sua personale composizione.

Dopo il concerto, degustazione offerta dal ristorante Le Arcate.

La manifestazione è stata realizzata insieme con Edi Progetti. Mercatopoli, Confartigianato Imprese Pisa.



Per informazioni e biglietti:

Associazione Musicale Fanny Mendelssohn?

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620

?e-mail: associazionefanny@gmail.com?

www.fannymendelssohn.eu