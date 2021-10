Halloween al Parco Preistorico di Peccioli

Prezzo non disponibile

Anche al Parco Preistorico di Peccioli è tempo di Halloween. Sabato 30 ottobre e lunedì primo novembre sono in programma visite guidate gratuite (su prenotazione), mentre domenica 31, alle ore 11.30 e 14.30, ottobre al via il laboratorio 'Il fuoco sacro di Halloween' (età consigliata da 6 ai 12 anni), con prenotazione obbligatoria (minimo 10 e massimo 25 bambini). In più tutti i bambini travestiti entrano gratis.

Green Pass obbligatorio sopra i 12 anni. Per prenotazioni via whatsapp al 3774439025

