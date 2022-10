Halloween al Pineto parco avventura

10.30 > caccia al tesoro, cerca e scopri gli indizi nel bosco per trovare il tesoro di Halloween.

Durata 45 minuti

6-10 anni, prezzo 5 euro

Per i bambini più piccoli presenza di un genitore consigliata

11.30 > impara a cucinare i tuoi dolcetti di Halloween, lezione di cucina per bambini a cura di "Pasticciando Insieme con Irene".

Durata 1 ora e 30

da 6 anni in poi

prezzo: 12 euro

Ogni bambino avrà a disposizione il materiale per preparare la ricetta e portare a casa i dolcetti realizzati.

TRUCCABIMBI per tutto il giorno a cura de "la valigia di Nanà".



Arrampicati sull'albero stregato, per raggiungere il tesoro di Halloween!