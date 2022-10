Halloween: 'Fuga dal museo: Escape room da incubo alle Navi Antiche di Pisa'

Un tour da brividi tra mostri, scheletri, relitti di navi affondate e sinistri enigmi da risolvere. Si avvicina la notte di Halloween al Museo delle Navi Antiche di Pisa, che per l’occasione organizza una serie di attività rivolte ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Cooperativa Archeologia, oltre a due aperture straordinarie il 31 ottobre e il giorno di Ognissanti. Da non perdere l’appuntamento 'Fuga dal museo: Escape room da incubo alle Navi Antiche di Pisa', in programma lunedì 31 ottobre alle 16.

Tra prove da risolvere in squadra per non restare 'prigionieri' del museo, enigmi, indovinelli, domande e giochi relativi ai contenuti e ai reperti esposti, i partecipanti verranno guidati tra le sale alla scoperta della storia che si cela dietro ad ogni nave mercantile o vascello. L’attività è dedicata a famiglie con bambini tra i 6 e i 12 anni, al costo di 6 euro, oltre al prezzo del biglietto (ingresso per famiglie € 20 massimo 2 adulti e 3 figli dai 6 ai 18 anni). Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 050.47029 (nel fine settimana allo 050.8057880) oppure alla mail prenotazioni@archeologia.it.

Il Museo osserverà anche due aperture straordinarie, con la consueta offerta di visite guidate in orari programmati: il 31 ottobre dalle 15,30 alle 18,30 ed il 1° novembre dalle 10,30 alle 18,30.