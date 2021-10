Weekend di Halloween sulle Mura di Pisa: domenica 31 ottobre tutti quelli che accederanno al percorso in quota con un travestimento in tema avranno diritto al biglietto di ingresso ridotto. Il camminamento in quota sarà aperto dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 17 e lunedì 1° novembre apertura straordinaria fino alle 15. Si ricorda che dal 5 novembre entrerà in vigore l'orario invernale: dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 16, ultimo accesso sempre mezz'ora prima della chiusura.

Salite e discese da tutti gli accessi: Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli, Torre Piezometrica, Piazza delle Gondole, Torre di Legno. Tutto secondo le regole Covid: necessari Green Pass e mascherina. Per motivi di sicurezza il percorso chiude in caso di maltempo come pioggia e vento forte. Per le persone diversamente abili salita e discesa alla Torre Piezometrica, in Piazza delle Gondole e alla Torre di Legno dietro piazzetta del Rosso. CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.