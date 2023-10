Halloween 2023, cosa fare a Pisa e provincia nella notte delle streghe

Halloween, la notte più tenebrosa dell'anno, si avvicina. Ed anche a Pisa e provincia non mancheranno le occasioni per passare una serata di divertimento tra feste in maschera, vicoli del terrore, visite guidate e attività per bambini.

A Lorenzana, per Halloween, appuntamento con la tredicesima edizione de 'I vicoli del terrore'. Dalle 17 caleranno le tenebre e vampiri, zombie e mostri invaderanno il borgo medievale con musica, spettacoli e street food.

Una grande festa cittadina per la serata di Halloween. A Pontedera, martedì 31 ottobre a partire dalle 18.30, ci sarà infatti spazio per musica, eventi ed attrazioni lungo un tragitto che partirà da Pazza Cavour e si snoderà fino al Piazzone. Il via alle 18.30 quando, al calar delle tenebre, la città si trasformerà.

Martedì 31 ottobre, dalle 21, torna l'Halloween Party a Terricciola. Street food, spettacoli di strada ed uno spaventoso tunnel dell'orrore saranno i protagonisti durante la "notte delle streghe". Dalle 22.30 all'1, inoltre, dj set con Ardesia.

Martedì 31 ottobre, nel borgo di Vicopisano, torna dalle 15.30 alle 19.30 l'appuntamento con Vico Halloween, la festa gratuita per bambini e bambine. Promossa dall'Amministrazione Comunale e organizzata da Antitesi Teatro Circo con la direzione artistica di Martina Favilla, Vico Halloween è a ingresso libero, senza prenotazione, e costellata di eventi, piena di molti e gustosi dolcetti e cose buone, numerosi scherzetti e sorprese a ogni angolo.

n pomeriggio di brivido e divertimento in via San Francesco e piazza D'Ancona con 'Dolcetto o Scherzetto?' l'evento organizzato per la festa di Halloween martedì 31 ottobre dalle imprenditrici della 'Via en Rose', la realtà tutta al femminile fortemente voluta da imprenditrici e titolari di attività di via San Francesco, protagonista di una nuova iniziativa in collaborazione con Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa

In occasione di Halloween il Museo di Anatomia Umana organizza 'Murder, She Wrote'. Le visite guidate condurranno i partecipanti alla scoperta dei preparati più suggestivi e interessanti della collezione. Verrà posta attenzione alla storia di uno dei corpi più interessanti custoditi al Museo, quello dell’assassino Gaetano Arrighi, prigioniero dell’allora Bagno penale di Livorno. Al termine di ogni visita seguirà un piccolo rinfresco nella Galleria Mascagni dove i visitatori potranno, inoltre, conoscere le numerose tavole anatomiche li conservate.

In occasione della notte di Halloween, a partire dalle 20, StarLight F27 organizza una festa in maschera. Per l'occasione previsto un terrificante menù speciale a tema. A seguire spazio al ballo con SalsaSiemppre&Co.

Martedì 31 ottobre, al Borderline Club, si festeggerà Halloween con un'immersione nella Los Angeles degli anni '80 insieme agli 80's Sunset Strip. La scaletta prevede i grandi successi di Guns n' Roses, Motley Crue, Skid Row, Bon Jovi, Aerosmith ecc.

