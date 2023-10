Pontedera, ad Halloween musica e attrazioni

Una grande festa cittadina per la serata di Halloween. A Pontedera, martedì 31 ottobre a partire dalle 18.30, ci sarà infatti spazio per musica, eventi ed attrazioni lungo un tragitto che partirà da Pazza Cavour e si snoderà fino al Piazzone. Il via alle 18,30 quando, al calar delle tenebre, la città si trasformerà.

Sarà una serata dove la musica sarà protagonista in due punti: in Piazza Martiri della Libertà quella elettronica con due nomi super conosciuti del panorama artistico, Mario Più e Luca Pechino ( supporto di Massimo Logli e Jacopo Susini ) e in Piazza Cavour dove andrà in scena 90 Rememories, un tuffo dance negli anni dal 1990 al 2000 con dischi rigorosamente in vinile.

Ovviamente la serata sarà a tema Halloween con lo show itinerante della Teddy Bear Company e le paurose creature che percorreranno Corso Matteotti e lo spettacolo Krampus, ispirato alla spaventosa leggenda dei demoni, realizzato da Alfagor, in piazza Curtatone. Tra effetti speciali e figuranti l'invito a chi verrà è ovviamente quello di vestirsi a tema ( per i più piccoli ci sarà anche il truccabimbi ) in una festa cittadina che vuole essere un momento di divertimento e spensieratezza e che coinvolgerà le attività commerciali ( previsti premi per la miglior vetrina e il miglior locale a tema ).

Il programma, promosso da Comune e Fondazione Pontedera per la Cultura, è infatti condiviso dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti col Centro commerciale naturale e ha il supporto di realtà imprenditoriali locali.