Halloween sexy party 2023

Martedì 31 ottobre, al Penelope Sexy Disco di Pontedera, ritorna il Party Horror più Sexy della Toscana: Halloween Night, per vivere un’intera serata all’insegna del piacere e della trasgressione.



Il programma dell’evento prevede una serie di appuntamenti che ormai sono diventati un 'must' per tutti i fan del locale e non solo:



- Ore 21 Cena Horror con le Sexy Streghe (Promozione Speciale € 25,00 invece di €uro 35,00 per chi prenota adesso)



- A seguire, Elezione Miss Strega 2023



- Privé Omaggio ai clienti con la maschera più bella



Coloro che non riusciranno a prenotare la cena o vorranno aggiungersi ai festeggiamenti solo dopo, potranno accedere al locale con ingresso a 15 €, preferibilmente mascherati a tema Halloween.