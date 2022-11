Hamelin il pifferaio magico - Spettacolo interattivo per bambini

Domenica 4 dicembre alle ore 16 e alle ore 18 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena la nuova produzione per bambini di Fondazione Sipario Toscana e Factory Compagnia Transadriatica: 'HAMELIN non c'è più nulla che possa suonare' con Fabio Tinella, ideazione e regia a cura di Tonio De Nitto, drammaturgia di Riccardo Spagnulo, scene di Iole Cilento.



Lo spettacolo prende il nome da Hamelin, la città dove è ambientato il famoso intreccio fiabesco che ha come protagonista il Pifferaio magico, il quale per vendicarsi del Borgomastro, che contravvenendo a una promessa fatta, non lo ha pagato per essere riuscito a liberare la città dai topi, portatori di peste, conduce via con lui i bambini del luogo, per mezzo del suono del suo strumento incantato.



Ma cosa è successo veramente ai bambini di Hamelin?



Lo spettacolo prova a raccontare e a ripercorrere l’origine di questo mistero con una sua ipotesi, giocando su diversi piani: quello temporale, diviso tra l’oggi (si ipotizza un vero e proprio programma sul mistero di Hamelin con indagini, reperti, e testimonianze) e quello più squisitamente teatrale che vede Fabio Tinella entrare in scena interpretando lo stesso Pifferaio.

Utilizzando un apposito sistema audio in cuffia, adulti e bambini avranno due diversi punti di vista della storia.



Questo spettacolo è un’esperienza teatrale interattiva destinata a un numero ristretto di spettatori e si svolgerà sul palco della sala grande: max 50 persone a replica (ore 16 e ore 18) tra adulti e bambini.

Spettacolo per bambini dai 7 ai 12 anni



Biglietti da 5 a 7,50€ +dp

-Biglietteria del Teatro

Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14

mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19

Sabato dalle 10 alle 13

-Circuito Boxoffice Toscana e TicketOne e on line

-Il giorno di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 15.00



