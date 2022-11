'Hello world! L'informatica dall'aritmometro allo smartphone'

La mostra 'Hello World!', il cui titolo rimanda al più semplice esercizio di programmazione, è un percorso interattivo diviso in sei sezioni che illustrano l’evoluzione degli strumenti per il calcolo, dalle macchine meccaniche ai computer Apple, compreso un arco temporale che dalla seconda metà dell’Ottocento arriva fino agli anni 2000, passando per oggetti iconici come la Olivetti Programma 101 ed Enigma.



Centrale è la storia del ruolo svolto da Pisa nell’avventura informatica italiana, celebrata con questa mostra, a cinquant’anni dall’istituzione del primo curriculum italiano in Informatica. Pisa è anche la città dove, alla fine degli anni Cinquanta, è nata la prima calcolatrice scientifica italiana, la Calcolatrice Elettronica Pisana (CEP), in sinergia con il Laboratorio di Ricerca Elettronica Olivetti. Un’azione combinata compiuta da scienziati, politici e industriali, consapevoli che la formazione e la ricerca nel campo delle tecnologie dell’informazione avrebbero potuto fornire una chiave di volta per il cambiamento sociale, economico e culturale dell’intero paese.

Lo spazio del caveau dell’ex monastero delle Benedettine è stato reinventato in sezioni dove i colori e i suoni immergeranno il visitatore nell’epoca delle macchine mostrate, richiamate persino dai rumori che queste emettevano quando erano in funzione. L’esperienza immersiva è ulteriormente amplificata dalla presenza di pannelli interattivi, video in virtual reality a 360 gradi, proiezioni e interazioni con alcuni strumenti per il calcolo. Con uno smartphone sarà possibile accedere a contenuti in realtà aumentata: materiale di archivio audio/video e animazioni originali. Contenuti che, raccolti in un canale apposito, saranno fruibili anche successivamente, al di fuori dell’esperienza di visita.



A cura di Università di Pisa – Museo degli Strumenti per il Calcolo

Art Direction: La Jetée

Allestimento: Acme04

Curatori: Chiara Bodei, Fabio Gadducci, Giuseppe Lettieri

Consulenza tecnico-scientifica: Laura Bussi, Nicoletta De Francesco, Marco Fanciulli, Mario Mancini, Antonio Viti

Segreteria organizzativa: Cassandra Battiato, Arianna Pecorini



