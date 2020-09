Hookah & The Trenchtown Train e Polpo&Birra

Venerdì 18 Settembre i cancelli si aprono all'Oasi Mangwana per la "Serata di fine estate", un evento per salutare quest'estate che sta finendo!



A partire dalle 19:00 potrete degustare i magnifici panini degli amici di Polpo&Birra e dalle 21:00 musica live con gli HookaH & The Trenchtown Train, band reggae di Livorno che contamina la tradizionale Roots Reggae con influenze di altri generi, quali il pop/rock, beat, surf e beach music dal panorama Californiano!



Gradita la prenotazione:

3533084648

info@mangwana.org



Ingresso riservato ai soci Mangwana, con possibilità di associarsi in loco.

Contributo per la serata: €10,00



(per le indicazioni cercare Oasi Mangwana su google maps)