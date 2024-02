Concerti della Normale con l'ensemble 'I Bassifondi'

Il prossimo appuntamento con la LVII Stagione de I Concerti della Normale è per martedì 20 febbraio. Al Teatro Verdi di Pisa a partire dalle ore 21 è in programma una serata con le musiche popolari in voga nel 1.600. L’ensemble I Bassifondi e la soprano Monica Piccinini vi accompagneranno in un viaggio alla scoperta di un contesto musicale poco conosciuto, ma di grande suggestione poetica e caratterizzazione storica. Maggiori info su www.sns.it