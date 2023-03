'I colori dell'acqua' alla Città del Teatro di Cascina

Domenica 19 marzo alle 16 e alle 18 (in doppia replica) arriva alla Città del Teatro lo spettacolo I COLORI DELL'ACQUA dedicato ai bambini da 1 a 4 anni.

Vincitore dell'Early Years Award dell'International Theatre Festival for Children di Bucarest "Per il calore eccezionale della relazione emotiva e fisica tra gli artisti e il pubblico".



Lo spettacolo fa parte di una linea produttiva che affianca parole semplici all’azione degli attori, cercando un’unità d’immagine, fatta di luci, suoni e movimenti che coinvolgerà anche i piccolissimi nella magia del teatro.



Le due protagoniste (Giada Ciccolini e Sara Lanzi) ci accompagnano alla scoperta dell’arcobaleno terreno composto dagli elementi della natura.



I colori dell’acqua è uno spettacolo che parla ai bambini di elementi semplici, naturalmente belli. Un gioco di colori per conoscere tutte le sfumature del mondo.



I colori dell’acqua è uno degli spettacoli per i piccoli che per primo ha portato La Baracca - Testoni Ragazzi in giro per il mondo a far conoscere la propria ricerca teatrale dedicata alla prima infanzia.



Dopo centinaia di repliche in Italia e all’estero, torna con una nuova regia di Andrea Buzzetti, un nuovo cast di giovani attrici e un nuovo allestimento.



DOMENICA 19 MARZO ore 16 e 18 (doppia replica)

teatro d'attore

da 1 a 4 anni

durata 35’

sala piccola



Biglietti da 5 a 7,50€+dp (sconti per Soci Coop)

Prevendita presso il teatro dal lun. al ven. 10-14, il merc anche 17-19, il sab, 10-13.

On line su Ticketone e nelle rivendite

Domenica la biglietteria aprirà alle 15.00



info biglietteria@lacittadelteatro.it 050.744400



