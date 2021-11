'I giochi invadono la città' a Pontedera

Giochi, danze e laboratori. Per tutto il pomeriggio di sabato 20 novembre (orario dalle 15 e fino alle 19) diversi luoghi di Pontedera accoglieranno l'iniziativa 'I giochi invadono la città'. La manifestazione, promossa dal Comune in collaborazione con il tessuto associativo cittadino, si svolge in occasione del 32esimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ecco nel dettaglio che cosa accadrà: in piazza Cavour (spazio a cura di Arciragazzi Valdera) laboratori artistici, giochi e danze sugli articoli della Convenzione sui diritti dell'infanzia, al parco Baden Powell (a cura di Arnera) sarà aperto il centro giochi Oltrera per grandi giochi di gruppo, al Villaggio Piaggio (associazione Uisp Valdera), nel giardino adiacente il circolo culturale Piaggio, giochi da tavolo all'aperto per la fascia di età 13 - 17 anni. Al 'campino' di Gello (con Chez Nous le Cirque) laboratori e mini spettacoli di circo sotto il tendone, infine alla biblioteca Gronchi di viale Piaggio, nell'ambito dell'iniziativa 'Nati per Leggere', il Concerto Morbido (a cura di Cristina Menozzi e Silvia Rubes) con due incontri alle 17 e alle 18, rispettivamente per bambini da 3 a 6 anni e per bimbi da 0 a 3, info e prenotazioni 0587299518 e bibliotecaragazzi@comune. pontedera.pi.it