I Macchiaioli, mostra a Palazzo Blu

“Eravamo 4 amici al bar…che volevano cambiare il mondo!” verrebbe da cantare con Gino Paoli…sì perché è andata davvero così! Proprio intorno ai tavolini fumosi del Caffè Michelangelo di Firenze, nella seconda metà del XIX secolo, un gruppetto di giovani e talentuosi artisti, iniziò ad incontrarsi per discutere d’arte e di bellezza . No, non sono riusciti a “Cambiare il mondo”...ma almeno quello dell’Arte assolutamente sì!



Quella dei Macchiaioli è infatti stata una delle stagioni che, sia pure nella sua brevissima esistenza, hanno davvero rivoluzionato la lunga storia dell'Arte Italiana… Questa incredibile mostra sarà dunque l’occasione per capire non solo cos’è la “macchia” e quale sia stata la sua portata rivoluzionaria, ma soprattutto per conoscere un po’ più da vicini i suoi giovani e ribelli protagonisti i quali, sebbene facessero tutt’uno con un’Italia ancora in via di unificazione, non possono certo essere considerati i “pittori del Risorgimento” tout court… La mostra di Palazzo Blu è semplicemente straordinaria, ricchissima di opere a dir poco significative tra cui spicca un inedito di Vincenzo Cabianca [“Il mattino”]: opera a dir poco commovente della quale, per oltre 160 anni, se ne erano perse le tracce e che viene (ri) esposta per la primissima volta.



Appuntamento: ore 15,30 davanti a Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti, 9, Pisa.



Posizione: https://goo.gl/maps/ZP2R6gc1e6ove9XT6



La visita avrà una durata di circa 2h.



