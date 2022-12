I Macchiaioli a Palazzo Blu: visita guidata

Nel corso della visita sarà illustrato ai partecipanti attraverso i 120 dipinti presenti alla mostra il movimento dei Macchiaioli. Seppure il loro punto di partenza fosse il quadro di soggetto storico, come era imposto dalle Accademie di Belle Arti, questi artisti, che ebbero il loro punto di ritrovo al Caffè Michelangelo a Firenze, seppero rinnovarlo per restituire una visione della realtà non vista, ma vera.

Vissero gli anni cruciali del Risorgimento e si nutrirono di quei valori, che troviamo rappresentati nelle loro opere in modo non convenzionale.

Il termine "macchiaioli" fu inizialmente dato in modo dispregiativo, come avverrà successivamente per gli Impressionisti.



