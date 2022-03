L’edizione XXII de 'I Pisani più schietti' di domenica 6 marzo sarà divisa in due parti:

- Evento al pubblico in cui ben 30 aziende del territorio delle Colline Pisane metterà a disposizione i propri prodotti.

- 2 Master Class a tema entrambe svolte con una selezione dei migliori prodotti e con la presenza degli stessi produttori del nostro areale enologico: Syrah: 'il quarto moschettiere' dei vitigni francesi all’ombra della Torre 4 etichette di altrettante aziende diverse, ognuna in 2 annate differenti. Così da scoprire insieme le differenze che lo stesso prodotto sa dare al palato nel processo di invecchiamento. Al netto ovviamente delle differenze stagionali di produzione; il 'Re Sangiovese' e i suoi Moschettieri 8 etichette di altrettante aziende dove il vitigno principe della Toscana la fa da padrone

Tutte le soluzioni prevedono il pagamento di un contributo. E’ possibile acquistare il proprio ingresso in anticipo approfittando degli sconti di prevendita.

Evento al pubblico

Si terrà presso la Camera di Commercio di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele, 5 dalle ore 15 alle ore 19. Con 12 euro si avrà a disposizione: bicchiere e taschina portabicchiere, che rimarranno comunque vostri; 5 degustazioni a scelta tra tutti i prodotti in mostra. Sarà l'occasione per conoscere la varietà dei prodotti che il territorio della Provincia di Pisa, ricco di differenze pedoclimatiche, esposizioni e quant'altro, sa dare. Per l'occasione non solo i sommelier ma gli stessi produttori saranno a disposizione per spiegare la filosofia che sta dietro a ogni bottiglia. Inoltre è possibile acquistare ulteriori ricariche di 3 degustazioni al prezzo di 2 euro.

Master Class. Hanno ognuna un costo di 30 euro e si svolgeranno presso la sede Fisar in via Cattaneo 97 a Pisa. Sono eventi a numero chiuso e i partecipanti avranno a disposizione una propria postazione completa di tovaglietta e bicchieri per le degustazioni. Questi gli orari di ingresso: ore 14,30: Syrah: “il quarto moschettiere” dei vitigni francesi all’ombra della Torre; ore 17,00: Il “Re Sangiovese” e i suoi Moschettieri.

Ingresso consentito solo ai possessori di green pass rafforzato.